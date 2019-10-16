دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تقرير يؤكد على إرتفاع في مبيعات هواوي رغم الحظر الأمريكي ظهر على التقنية بلا حدود.

جاء تقرير جديد اليوم بتفاصيل حول أرباح شركة هواوي، والتي إرتفعت بنسبة 24.4% في الربع الثالث من هذا العام مع تحقيق مبيعات جيدة من إصدارات الشركة خلال الفترة الماضية رغم الحظر الأمريكي.

مع إستمرار القضايا التجارية بين الإدارة الأمريكية والعملاق الصيني هواوي، إلا أن تقرير جديد أكد على أن هواوي مازالت تحقق أرباح جيدة من مبيعات هواتفها الذكية على عكس توقعات المحللين.

وقد أكدت هواوي على بيع 185 مليون وحدة من هواتفها الذكية خلال ثلاثة أرباع من 2019، مع إرتفاع في الأرباح في الربع الثالث بنسبة 24.4 % عن نفس الربع من العام الماضي، كما حققت زيادة سنوية نتيجة لمبيعات هذا العام بنسبة 26%.

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وتأتي هذه الأرقام لتخالف الكثير من توقعات المحللين، إلا أن هواوي واجهت تباطؤ في الإيرادات نتيجة للحظر الأمريكي بنسبة 13% خلال الربع الثاني من 2019، مع خسائر متوقعة بقيمة 30 مليار.

يذكر أن شركة هواوي قد أعلنت عن توقيع عقود تصل إلى 60 عقد في جميع أنحاء العالم، لتوفير المعدات اللازمة لبناء شبكات الجيل الخامس، لذا يبدو أن شركة هواوي تستمر في المنافسة حتى مع تباطؤ الإيرادات خلال الفترة القادمة.

المصدر

هذا الموضوع تقرير يؤكد على إرتفاع في مبيعات هواوي رغم الحظر الأمريكي ظهر على التقنية بلا حدود.