دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة هواوي باعت أكثر من 186 مليون هاتف وحققت ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 24%

من الواضح جداً أن العملاق الصيني هواوي لا تزال منافساً شرساً في قطاع الهواتف الذكية بالرغم من الحظر والإجراءات الأمريكية التي صدرت بحقها وقوضت مجالات متعددة من أعمالها ولاسيما تلك المتعلقة بشكبات الجيل الخامس.

وفقاً لأخر نتائج هواوي المالية فإن إيرادات الشركة حققت ارتفاعاً بلغ 24% خلال الفترة الممتدة من شهر يناير حتى سبتمبر الماضيين، حيث بلغت عائدات الشركة خلال هذه الفترة 86 مليار دولار في كافة القطاعات.

فيما شكلت مبيعات الهواتف الذكية اللبنة الأساسية في زيادة إيرادات الشركة، حيث ارتفعت شحنات هواتف هواوي عالمياً بنسبة 26%، متمكنة من بيع أكثر من 185 مليون هاتف منذ بداية العام حتي سبتمبر.

وتأتي هذه النتائج في ظل إجراءات عقابية تفرضها الإدارة الأمريكية على هواوي؛ تحظر على الشركات الأمريكية التعامل معها، بما يشمل منع تزويدها بالرقافات اللازمة لهواتفها المستقبلية، حيث تملك الشركة مخزوناً احتياطياً قد يكفيها لأشهرعديدة قادمة.

مع الأخذ بعين الاعتبار الأزمة على صعيد نظام التشغيل وسحب جوجل دعم نظام أندرويد وتحديثاته لهواتف الشركة المستقبلية، وكذلك خلوها من تطبيقات جوجل الأساسية التي تعد حجر أساس لهواتف الأندرويد كمتجر بلاي والخرائط والجيميل.

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مع العلم أن سلسلة هواتف هواوي الرائدة التي كشفت عنها مؤخراً هواوي مايت 30 شملتها الإجراءات العقابية، من حيث عدم احتوائها على تطبيقات جوجل فيما لم تؤكد الشركة موعداً لإطلاقها العالمي بعد.

المصدر

Bloomberg

التدوينة هواوي باعت أكثر من 186 مليون هاتف وحققت ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 24% ظهرت أولاً على عالم التقنية.