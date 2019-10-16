شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية الليبية تنقذ 90 مهاجرا غير شرعى قبالة سواحل مدينة الخمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذت قوات البحرية الليبية، 90 مهاجرا غير شرعى، كانوا على متن قارب مطاطى شمال غرب مدينة الخمس. وأوضح المكتب الإعلامى للبحرية الليبية، فى بيان أورده موقع بوابة أفريقيا، اليوم، الأربعاء، أن من بين المهاجرين سبع نساء، وأن ركاب القارب من جنسيات إفريقية مختلفة، أغلبهم من الصومال، مشيرا إلى أنه تم نقل المهاجرين لنقطة الحميدية، لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة لهم.

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