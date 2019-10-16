"الدفاع التركية" تعلن تحييد 653 إرهابيا خلال "نبع السلام"

أنقرة/ باريش غوندوغان/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، تحييد 653 إرهابيا من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" خلال عملية "نبع السلام" الجارية بشمال شرق سوريا.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.



وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرارفي المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.