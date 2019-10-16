السودان.. حمدوك يواصل إقالة قيادات الصف الأول

الخرطوم/ الخليج 365

أعفى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الأربعاء، وكيلي وزارتي الإعلام والعدل.

ومنذ تولى حمدوك، رئاسة الوزراء في 21 أغسطس/ آب الماضي، أعفى العديد من وكلاء الوزارات ومدراء هيئات وشركات وجامعات حكومية.

وذكرت بيانات منفصلة صادرة عن مجلس الوزراء، اطلعت عليها، الخليج 365، أن حمدوك، أعفى وكيل وزارة الإعلام عبدالله جاد الله، ووكيل وزارة العدل بابكر أحمد على قشي.

وعين حمدوك، الرشيد سعيد عيسي، وكيلا لوزارة الإعلام، وسهام عثمان، وكيلا لوزارة العدل.

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كما أصدر قراراً بإعفاء مدير شركة أرياب للتعدين المحدودة (حكومية) نصر الدين محمد الحسين، وعين بدلاً عنه مجذوب عثمان الحسن.

وخلال اليومين الماضيين، أعفى حمدوك كلا من وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزير الحكم الاتحادي.

وبدأت في السودان، يوم 21 أغسطس الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.