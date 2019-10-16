تونس.. القضاء يلغي مذكرة توقيف شقيق نبيل القروي‎

تونس/هشام بن أحمد/الخليج 365

ألغت السلطات القضائية التونسية مذكرة سابقة بالقبض على غازي القروي، شقيق المرشح الرئاسي الخاسر نبيل القروي.

وقالت هيئة الدفاع عن الشقيقين القروي إن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف استجاب لطلب سحب بطاقة الإيداع (القبض)، التي صدرت ضده يوم 23 أغسطي/آب الماضي، علمًا بأنه ظل في حالة فرار ولم يلق القبض عليه.

وأوضح عماد بن حليمة، عضو فريق الدفاع، للأناضول، أن قرار المحكمة جاء الإثنين الماضي، باعتبار أن المحكمة هي نفسها التي قبلت نقض إجراءات نبيل القروي، طبقت الخطوة نفسها بحق شقيقه.

وأوضح أن غازي القروي استرد حقه الكامل في حرية التنقل، مع استمرار منعه من السفر والحجز على أموال الشقيقين القروي.

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وأمرت السلطات القضائية بالقبض على الأخوين نبيل وغازي القروي، في 23 أغسطس/آب الماضي،عقب شكوى من منظمة "أنا يقظ" (غير حكومية) تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال.

وكان نبيل القروي، غادر الأربعاء الماضي محبسه بالعاصمة، بعد شهر ونصف الشهر من إيقافه على خلفية قضايا فساد.

يذكر أنّ غازي القروي كان قد حصل على مقعد برلماني بعد فوز قائمة حزبه "قلب تونس" في الانتخابات التشريعية عن دائرة بنزرت (شمالي تونس). الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.