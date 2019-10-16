الجيش الوطني السوري يسقط طائرة مسيرة لـ" ي ب ك" الإرهابية

رأس العين، الحسكة/ الخليج 365

أسقط الجيش الوطني السوري، الأربعاء، طائرة مسيرة يدوية الصنع تابعة لمنظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية بمدينة رأس العين، شمالي سوريا.

ونشرت كتائب الجيش الوطني، عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، تسجيلات للطائرة المسيرة بعيد إسقاطها.

كما سيطر الجيش الوطني على قاعدة لإطلاق صواريخ غراد، وصاروخ مضاد للدروع وأسلحة أخرى في مدينة رأس العين ومحيطها.

يأتي هذا في ظل تواصل عملية "نبع السلام" التي انطلقت في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

Advertisements

وفي 9 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.