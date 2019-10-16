ضباط أمريكيون: قرار الانسحاب من سوريا لا يشمل "دير الزور"

دير الزور/ إبراهيم خليل، محمد مستو/ الخليج 365
أفاد ضباط أمريكيون بأن قرار انسحاب القوات الامريكية من سوريا لا يشمل دير الزور (شرق).
وأوضحت مصادر مطلعة لمراسل الخليج 365، الأربعاء، أن ضباط أمريكيين اجتمعوا مع وجهاء عشائر في دير الزور في حقل العمر النفطي الذي تتخذه القوات الأمريكية مقراً لها.
وأشارت المصادر التي رفضت ذكر اسمها لأسباب أمنية، أن الضباط الأمريكيين أكدوا في الاجتماع الذي استمر لنحو ساعة أن قرار الانسحاب من سوريا لا يشمل محافظة دير الزور، وأنهم سيواصلون البقاء فيها.
وتتمركز القوات الأمريكية في مناطق سيطرة منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية في دير الزور، المحافظة الأغنى بحقول النفط والغاز في سوريا.
والإثنين، أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أنّ سحب القوات الأمريكية جاء على خلفية رفض واشنطن "الانخراط في قتال مع تركيا الحليف القديم لحلف شمال الأطلسي (ناتو) نيابة عن قوات سوريا الديمقراطية".
و9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
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