نقاط ارتكاز للجيش السوري في محيط الرقة و"قسد" تفرض حظرا للتجوال

© AFP 2019 /

قال مراسل "سبوتنيك" في ريف الرقة أن وحدات الجيش تنتشر حاليا في محيط المدينة على مسافة تقدر بنحو 7 كم إلى الغرب، حيث أقامت عدة نقاط لها دون الدخول إليها.

ونقل المراسل عن مصدر ميداني قوله: إنه لا يوجد أي أوامر عسكرية تقضي بدخول الجيش إلى أحياء مدينة الرقة، مؤكدا أن مهامه تتركز حالياً على الانتشار في ريف المدينة فقط.

بدورها أكدت مصادر أهلية في مدينة الرقة لـ"سبوتنيك" أن تنظيم " قسد" أعلن حظر تجول في الرقة بعد خروج أهالي المدينة بمسيرات شعبية طالبت بالإسراع بدخول الجيش العربي السوري إلى مدينتهم، مع استمرار العملية العسكرية، التي أطلقها الجيش التركي بمساندة الفصائل المسلحة الموالية له شمال شرقي سوريا.

وكانت وحدات الجيش السوري قد دخلت فجر الثلاثاء مطار الطبقة العسكري ومدينة الطبقة إضافة إلى سد الفرات وست بلدات في ريف الرقة الغربي.

Advertisements

وقال مراسل "سبوتنيك" في الرقة إن مدينة الطبقة والمطار العسكري وسد الفرات باتت تحت سيطرة الجيش السوري الذي دخل أيضا إلى عدة بلدات وقرى في ريف الرقة الغربي ورفع فوقها العلم الوطني السوري بعد نزع أعلام قوات سوريا الديمقراطية.

وفي السياق، وسع الجيش السوري نطاق سيطرته وانتشاره في محيط بلدة تل تمر شمالي الحسكة التي دخل إليها قبل أيام.

وقال مراسل "سبوتنيك" في الحسكة إن قوات تابعة لـ "الفوج الخامس -حرس حدود" وصلت عصر اليوم الأربعاء، إلى قرية الأهراس التي تبعد 2 كم عن بلدة المناجير التي سيطر عليها الجيش التركي والفصائل المسلحة الموالية له يوم أمس، موضحاً أن الجيش دخل قرى ‎ليلان والأربعين والعامرية والطويلة‎ على امتداد 15 كم وصولا إلى قرية الأهراس بمحيط بلدة المناجير على الطريق الدولي الحسكة - حلب في ( مقطع تل تمر - عالية).