شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد يعتمد الاستراتيجية الوطنية للمكافآت السلوكية بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اعتمد الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الاستراتيجية الوطنية للمكافآت السلوكية الهادفة إلى تحفيز وتبني السلوك الإيجابي لدى أفراد المجتمع من خلال رصد السلوكيات المجتمعية الإيجابية ومكافأة الملتزمين بها ، حسبما نشرت صحيفة الرؤية الاماراتية .

جاء ذلك، لدى ترؤس سموه الاجتماع الثاني للفريق القيادي للإدارة الافتراضية للمكافـآت السلوكية في وزارة «اللا مستحيل» بدبي، بحضور محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وعبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وعبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، وحصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، والدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، وعهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وشما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وأحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ومبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي.

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تستهدف الاستراتيجية مختلف فئات المجتمع، وتركز على الطلاب والشباب، والأسرة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، ورجال وسيدات الأعمال، والعاملين في مختلف القطاعات. تغطي الاستراتيجية 5 محاور أساسية تتضمن محور تمكين الأفراد من خلال 3 برامج أساسية هي توجيه الذات، التفاعل المجتمعي للفرد، وقيادة المستقبل بتمكين المهارات والمعرفة.