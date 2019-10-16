شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تستضيف مهرجان "إنسومنيا" العالمى للألعاب الإلكترونية غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنطلق في دبي غداً (الخميس) فعاليات مهرجان "إنسومنيا" للألعاب الإلكترونية للمرة الأولى في المنطقة، والذي يعد من أهم وأكبر الفعاليات العالمية المعنية بهذا القطاع، تزامناً مع مواصلة دبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لتكنولوجيا المستقبل وقطاعاتها المختلفة ومنها الألعاب الافتراضية، باستقطاب أفضل الكفاءات والعقول والخبرات وكذلك أهم وأكبر المنافسات والفعاليات العالمية المتخصصة في هذا المجال وجذب نجومه من مختلف انحاء المنطقة والعالم.

وسيُقام المهرجان العالمي على مدار ثلاثة أيام في "ميدان جراندستاند"، متضمناً العديد من الفعاليات والأنشطة ومنافسات الألعاب الإلكترونية والافتراضية، والتي من المنتظر أن تستقطب عدة آلاف من ممارسي وعشاق تلك الألعاب من مختلف انحاء المنطقة للاستمتاع بهذا الحدث الذي انطلقت نسخته الخاصة بالمملكة المتحدة للمرة الأولى في العام 1999، في حين من المتوقع أن يتحول مع إقامته في دبي إلى فعالية رئيسة على أجندة فعالياتها المرتبطة بالجيل الجديد من صناعات المستقبل.

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وأكدت منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي أن مسيرة التنمية الاقتصادية والتطوير الشامل في دبي تدخل مرحلة جديدة برؤية وتوجيهات محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والرامية لتحويل دبي إلى مركز عالمي لصناعات المستقبل، وهو ما أكده سموه من خلال وثيقة الخمسين التي تضمنت إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية وتحويل الجامعات إلى مناطق اقتصادية وإبداعية حرة وكذلك مبادئ الحكم الثمانية في دبي والتي نصت على أن "دبي أرض للمواهب"، حيث تتكامل تلك العناصر في تكوين صورة الإسهامات التي ستقوم بها دبي خلال المرحلة المقبلة تأكيداً على إسهام دولة الإمارات في تشكيل مستقبل العالم.