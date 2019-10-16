شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: قوات روسية تعبر الفرات وتصل إلى مشارف كوبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، الأربعاء، إن قوات روسية عبرت نهر الفرات بشمال سوريا ووصلت إلى مشارف مدينة كوباني، متجهة شرقا مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

يأتي تحرك القوات بعد أيام من إبرام قوات سوريا الديمقراطية اتفاقا مع الحكومة السورية يقضي بانتشار قوات الجيش على الحدود بعد التوغل التركي في شمال شرق سوريا الأسبوع الماضي.

ولم يتسن الحصول على تعليق من قوات سوريا الديمقراطية.