أعلنت وكالة الأنباء السودانية الرسمية سونا، الأربعاء، صدور مرسوم دستوري عن المجلس الانتقالي السيادي الحاكم في البلاد، بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان.
ويشمل وقف إطلاق النار جميع مناطق العمليات العسكرية بما في ذلك دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
وبموجب الاتفاقات المشكلة لهيئات إدارة الحكم في السودان خلال الفترة الانتقالية، فإن المجلس السيادي والحكومة السودانية ملزمة بعقد اتفاقيات للسلام مع كافة الفصائل المسلحة في البلاد، خلال الشهور الستة الأولى من تشكيل المجلس السيادي في أغسطس آب الماضي.
وتجري الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية في السودان مع الحكومة الانتقالية، مفاوضات لتحقيق السلام، في جوبا عاصمة جنوب السودان، وبحسب وسائل إعلام سودانية فإن المفاوضات تعثرت بعد إعلان الحركة الشعبية تعليق مشاركتها حتى تأكيد وقف إطلاق النار.
كانت هذه تفاصيل خبر "المجلس السيادي" يصدر مرسومًا دستوريًا بوقف إطلاق النار في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.