بومبيو: أمريكا تسعى لإقناع أردوغان بوقف إطلاق النار في سوريا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء إنه ونائب الرئيس مايك بنس يعتزمان منع تركيا من مواصلة هجومها في سوريا عندما يجتمع وفد أمريكي مع الرئيس التركي رجب طيب أردغان.

وقال بومبيو في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس إن هدف الوفد الأمريكي هو إيجاد حل للوضع في سوريا وليس الإضرار بالعلاقات الأمريكية التركية.

وقال بومبيو للشبكة ”نتوقع الاجتماع مع الرئيس أردوغان“ وأضاف أن من المهم أن يجري مسؤولون كبار من إدارة ترامب محادثات مباشرة ”وجها لوجه“.

وتابع ”يتعين وقف التوغل في سوريا. نريد منهم التراجع. نريد وقفا لإطلاق النار كي نتمكن من إعادة الأمور إلى نصابها مرة أخرى“.

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وردا على سؤال عما إذا كان يُحمّل أردوغان شخصيا مسؤولية الوضع في سوريا قال بومبيو ”علينا أن نتذكر أن هذا وضع معقد“.

ووفقا للبيت الأبيض من المقرر أن يغادر الوفد الأمريكي واشنطن مساء يوم الأربعاء.