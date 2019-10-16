شكرا لقرائتكم خبر عن مركبة مسرعة تصيب أماً وطفلها في القاسمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض طفل آسيوي وأمه ظهر أمس الأول لحادث دهس، أثناء عبورهما شارعاً رئيسياً، نتيجة القيادة المسرعة وعدم انتباه قائد المركبة.

وتفصيلاً ورد إلى غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بلاغ في 2:30 ظهر أمس الأول، يفيد بوقوع حادث دهس على أحد الطرق الرئيسية بمنطقة القاسمية. وتوجهت على الفور الدوريات المرورية والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث.

وتبين من موقع الحادث، أن المصابين طفل في الرابعة من عمره، وأمه في العقد الثالث، وباشر المسعفون إسعافاتهم الأولية للمصابين، ونقل الطفل إلى مستشفى الكويت، حيث تعرض لإصابات متوسطة، فيما نقلت الأم إلى مستشفى القاسمي، وأودعت بالعناية المشددة، نتيجة تعرضها لإصابات بليغة. وحوّل ملف الحادثة إلى مركز الشرطة المختص لمباشرة التحقيق.

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