شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق لبنان تنحسر بفضل الأمطار.. والطائرات تواصل إخمادها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسهم هطول الأمطار ليلاً في انحسار بعض الحرائق التي اجتاحت لبنان منذ الاثنين الماضي، بعدما أدت إلى مقتل شخص على الأقل، وأتت على مساحات شاسعة من غابات البلاد، مما دفع بيروت إلى نشر خراطيم المياه وطلب المساعدة من جيرانها.

ولكن ظل القليل مشتعلاً، حسب مدير عام الدفاع المدني ريمون خطار، الذي قال: «الحرائق خفيفة الآن وتحت السيطرة».

وكان خطار قال، الثلاثاء، إن 104 حرائق اندلعت خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة، وتم إجلاء السكان من المنازل والمباني لتقليل الخسائر.

وفي الدامور جنوبي بيروت، اشتعلت النيران في مبنى لمنظمة محلية غير حكومية (أركانسيل). وقال رئيس المركز إيلي زوين، الأربعاء، إنه لم يُحص الأضرار بعد، لكن «خسارتنا كبيرة جداً بالنسبة للمركز».

وأدت الحرائق إلى تفحم أشجار وإحراق سيارات، ووقف رجال الإطفاء عاجزين عن السيطرة على النيران مما دفع البلاد إلى دعوة الدول المجاورة لإرسال طائرات للمساعدة. ولم تعرف بعد أسباب الحرائق التي أتت على مساحات مزروعة بالأشجار جنوبي بيروت، وغابات الصنوبر في الشمال، على الرغم من أن بعض المسؤولين ألقوا باللائمة على موجة الحر التي ضربت البلاد في الأيام القليلة الماضية.

وكان رئيس الحكومة سعد الحريري أعلن ظهر الثلاثاء، عن اتصالات مع دول عدة لإرسال طوافات وطائرات إضافية لإطفاء الحرائق. وقال: «لم نترك جهة إلا واتصلنا بها للمساعدة، وأجرينا اتصالات بالأوروبيين الذين سيرسلون وسائل مساعدة».

ونشرت وسائل إعلام محلية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً ومقاطع فيديو مرعبة للنيران التي قضت على مساحات خضراء واسعة، وتركزت بشكل خاص في مناطق جنوبي بيروت، ومنطقة الشوف، قبل أن تتوسع لتطال مناطق في شمالي وجنوبي البلاد.