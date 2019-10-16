شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو «يوتيوب بريميوم» و«ميوزيك» دون انقطاع لمستخدمي «جالاكسي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتعاون «سامسونج» للإلكترونيات مع يوتيوب، لتقديم خدمة اشتراك مجانية لمدة أربعة أشهر لعملائها في تطبيق يوتيوب بريميوم لمشاهدة المحتوى بدون إعلانات، وخدمة يوتيوب ميوزيك التي توفر البث الموسيقي المباشر، وتجمع سامسونج بفضل هذا التعاون، بين مزايا خدمة يوتيوب بريميوم ومزايا أجهزة Galaxy لتوفير تجربة مرئية وسمعية فريدة من نوعها.

يتوافر العرض التجريبي المجاني لمدة 4 أشهر من تاريخ شراء وتفعيل هواتف Galaxy Fold و Note 10 و S10، بينما سيتم توفير العرض مجاناً لمدة شهرين عند شراء أي جهاز من أجهزة Galaxy الأخرى المختارة، والتي تم تضمينها في إطار هذا العرض.

وقال طارق عبدالله، المدير الإقليمي للتسويق لشركة جوجل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «يشكل إطلاق خدمتي يوتيوب بريميوم ويوتيوب ميوزيك إنجازاً استثنائياً بالنسبة لنا وللمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط. ويسرنا التعاون مع سامسونج لتوفير مجموعة متنوعة من وسائل الترفيه، وذلك عبر إتاحة الفرصة لمستخدمي أجهزة Galaxy للاستمتاع بمزايا هاتين الخدمتين الجديدتين. وسواء كان المستخدمون يشاهدون محتويات يوتيوب المفضلة دون انقطاع، أم يستمعون إلى أحدث الأغنيات التي تم إطلاقها في الأسواق، فإننا نأمل أن يوفر لهم هذا التعاون، القدرة على الاستمتاع بالمحتوى المميز الذي يفضلونه على يوتيوب».

ويشمل العرض جميع أسواق المنطقة التي قامت سامسونج بإطلاق منتجات Galaxy فيها، وحيث تتوافر خدمة الاشتراك بموقع يوتيوب. وسيكون العرض سارياً حتى تاريخ 29 فبراير 2020، وتطبق الشروط والأحكام.

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