شكرا لقرائتكم خبر عن ويليام وكيت يزوران منطقة جبلية في باكستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار الأمير البريطاني ويليام وزوجته كيت منطقة جبلية بشمالي باكستان للاطلاع على التأثير المدمر للتغير المناخي.

ووصل الزوجان الملكيان في ثاني أيام زيارتهما لإسلام أباد بلدة شيترال، حيث أجبر فيضان البحيرات الجليدية الآلاف على الفرار من قراهم خلال الأعوام الأخيرة الماضية.

وتعرضت البلدة الواقعة في سلسلة جبال هندو كوش، وتعد أحد المقاصد السياحية المفضلة لدى السائحين الأجانب والمحليين، لفيضانات قوية وتضررت من تآكل الأراضي.

وسوف يلتقى دوق ودوقة كامبريدج بالسكان المحليين لمعرفة كيف تجاوزوا تأثير التغير المناخي المدمر، وذلك وفقاً لما قالته المفوضية البريطانية في إسلام أباد.

وأظهرت الصور التلفزيونية الترحيب الحار بالزوجين الملكيين لدى وصولهما مدينة شيترال، حيث قدم المسؤولون لكل منهما زياً تقليديا وقلنسوة من الفرو.

وكانت الأميرة ديانا، والدة الأمير ويليام، قد زارت شيترال في أول زيارة لها لباكستان عام 1991، وتم تقديم نفس الزي لها.

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