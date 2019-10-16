شكرا لقرائتكم خبر عن نصف طلبات تسجيل براءات الاختراع في العالم صينية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استحوذت الصين على نصف طلبات تسجيل براءات الاختراع في العالم خلال عام 2018، بحسب المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة.

وقالت المنظمة في تقرير لها الأربعاء أن الصين حققت العام الماضي رقماً قياسياً في طلبات تسجيل براءات الاختراع بلغ 1.54 مليون طلب، تصدرها قطاعا الاتصالات وتكنولوجيا أجهزة الكمبيوتر.

وأضافت أن حصة الصين، التي تزيد 11.6% عن عام 2017، تشمل طلبات تلقاها مكتب الملكية الفكرية الصيني من مبتكرين من الخارج وشركات أجنبية يسعون لحماية براءات اختراع هناك، بما يعادل طلبا من كل عشرة طلبات.

وذكرت المنظمة في أن الولايات المتحدة جاءت في المرتبة الثانية بفارق كبير مسجلة نحو 600 ألف طلب تسجيل براءة اختراع، وهو ما يقل 1.6% عن العام السابق وأول تراجع منذ عشر سنوات.

وعلى مستوى العالم، قدم مبتكرون 3.3 مليون طلب لتسجيل براءات اختراع و14.3 مليون طلب لتسجيل علامات تجارية و1.3 مليون طلب تسجيل تصاميم صناعية، وبلغت حصة آسيا أكثر من الثلثين.

وجاءت الصين في المرتبة الأولى بالمجموعات الثلاث بطلبات تسجيل لبراءات الاختراع تضاهي المسجلة في الجهات التي تحتل المراتب العشر التالية مجتمعة، وبينها اليابان في المركز الثالث وكوريا الجنوبية في المركز الرابع ومكتب براءات الاختراع الأوروبي في المركز الخامس.