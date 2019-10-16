بيع «كريستين» بمليون استرليني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيعت لوحة أنجزها الرسام النيجيري بن إنوونوو، المعروف خصوصاً برسمه «موناليزا الإفريقية»، الاثنين في مقابل أكثر من مليون جنيه استرليني في مزاد في لندن، بعدما أدركت العائلة المالكة للعمل أهميته بفضل عملية بحث بسيطة عبر محرك «جوجل».

هذه اللوحة التي تحمل اسم «كريستين» وتمثّل شابة سوداء، بيعت في مقابل 1.1 مليون جنيه استرليني (1.4 مليون دولار)، ما يوازي سبعة أضعاف السعر المتوقع الأعلى.

وأُنجزت هذه اللوحة في العاصمة النيجيرية لاجوس سنة 1971 على يد من يُعتبر عراب الحداثة النيجيرية، وبقيت لحوالى خمسة عقود ملكاً لعائلة المرأة التي استلهم منها العمل من دون إظهارها للخارج.

ولم تكن العائلة تدرك أهمية اللوحة والفنان إلى أن أجرت عملية بحث عبر «جوجل» قادتها إلى منصة مجانية لتقييم الأعمال الفنية تديرها «سوذبيز»، على ما أعلنت الدار المنظمة لمزاد الفن الإفريقي الحديث والمعاصر الثلاثاء في بيان.

وبعد ثلاث سنوات من رسم لوحة «كريستين»، أنجز الفنان النيجيري لوحة بورتريه للأميرة إيفي أديتوتو أديميليوي المسماة «توتو». هذه اللوحة التي لقبت «موناليزا الإفريقية» بيعت العام الماضي في مقابل 1.2 مليون جنيه استرليني، وهو رقم قياسي للفنان الذي توفي سنة 1994.