شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل تطلق هاتفي «بيكسل 4» مزودين برادار يفهم إشارات اليد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت جوجل عن هاتفين ذكيين جديدين من نوع «بيكسل 4»، مزودين بكاميرات أعلى جودة ومستشعر راداري ومساعد افتراضي أسرع الثلاثاء، لكنها لم تقدم ما يكفي لتمييز الأجهزة عن منافسيها.

وتصدر الهاتف بيكسل 4، الذي يأتي في حجمين، مناسبة إعلامية في نيويورك أعلنت جوجل خلالها عن أول حاسوب محمول لها بسعر متوسط وأول سماعات أذن لاسلكية وتحديثات لجهازها لتوجيه الشبكة اللاسلكية الذي نال إشادة في المراجعات، ومكبر صوت ذكي في حجم شطيرة البرجر.

ويتسم طرح جوجل للأجهزة الجديدة بالتأني، لكن الشركة تقول إن مجرد وجود الأجهزة في السوق كان مفيداً لعلامتها التجارية.

ويبدأ الجيل الرابع من بيكسل بسعر 799 دولاراً للشاشة حجم 5.7 بوصة و899 دولاراً للشاشة حجم 6.3 بوصة، وللمرة الأولى تبيع المنتج جميع شركات اتصالات الهاتف المحمول الأربع الرئيسية العاملة في الولايات المتحدة.

وتُمكن ميزة جديدة تقوم على تكنولوجيا الرادار، المستخدمين من تصفح الأغاني أو إصدار أوامر أخرى عن طريق التلويح باليد فوق الشاشة.

والهواتف مزودة بعدسات مقربة للتصوير من مسافات بعيدة وبرمجيات محسنة لالتقاط الصور الليلية. وجرى تعميق دمج مساعد جوجل الرقمي في الجهاز لتسريع زمن الاستجابة.

وقالت شيري لين، مديرة الإنتاج في مشروع بيكسل، إن جوجل اختبرت إضافة تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس لكن خلصت إلى أنها «لا تعمل على نحو جيد للغاية عندما تكون هناك أشجار وأبنية في الطريق».

وأضافت «نعمل مع شركات الاتصالات ونحتاج منهم إلى أن ينتهوا من تشييد البنية التحتية قبل أن نبدأ في تمرير تكلفة (التكنولوجيا الجديدة) للآخرين».

ويأتي الحاسوب المحمول الجديد بيكسلبوك جو مزوداً بشاشة مقاس 13.3 بوصة، وبسعر يبدأ من 649 دولاراً، مقارنة مع سعر كان يبدأ من 999 دولارا للطراز بيكسلبوك الذي طُرح للمرة الأولى في 2017. لكن ذلك الأخير لم يترك بصمة تذكر في السوق، حتى أن بعض الباحثين لا يرصدون مبيعاته. (رويترز)