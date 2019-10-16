أغلى غيتار في العالم في «معرض المجوهرات والساعات أبوظبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينطلق «معرض المجوهرات والساعات أبوظبي» خلال الفترة من 26 إلى 30 الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت رعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح.

وسيكشف المعرض عن غيتار مسجل في «موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية» كأغلى آلة غيتار في العالم، حيث سيتمكن الزوار من إلقاء نظرة على الغيتار المرصع بأكثر من 11,441 قطعة ألماس، والبالغ وزنه حوالي 1.6 كغم من الذهب الأبيض.

وصمم الغيتار الفنان مارك لوي، وعمل على تصميمه 68 حرفيّاً، واستغرق إنجازه 700 يوم، وقد عزف أخوة مايكل جاكسون بعض حفلاتهم الموسيقية باستخدام هذا الغيتار.

وقال محمد محي الدين، مدير معرض المجوهرات والساعات: «اعتدنا عرض الكثير من الأشياء المبهرة في كل دورة من دورات المعرض، وهذا العام اخترنا "الغيتار" الأغلى قيمة في العالم، حيث سنتيح للزوار التعرف إلى كيفية استخدامه".

وأضاف محي الدين: لقد طورنا رؤية مبتكرة لدورة هذا العام سعياً لضمان قضاء الزوار ليوم ممتع مع العائلة والأصدقاء، حيث ستتواجد مجموعة كبيرة من المصممين ونحو 150 علامة تجارية عالمية، وغيرها من العلامات التي تحظى برواج لدى المستهلكين الإماراتيين.

ويجمع المعرض قطعاً فريدة من نوعها، لعلامات تجارية من جميع أنحاء العالم لإعطاء الزوار فرصة مثالية لاكتشاف تشكيلات غير متوافرة بسهولة في دولة الإمارات، حيث ستتوفر بالمعرض ماركات مشهورة من 25 بلداً بما في ذلك لبنان، البحرين، هونج كونج، إيطاليا، تركيا، تايلاند، سنغافورة، الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.