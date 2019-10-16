شكرا لقرائتكم خبر عن 28 أسرة تسلم أولادها لشرطة عجمان لعلاجهم من الإدمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف قائد عام شرطة عجمان اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، عن قيام ٢٨ أسرة خلال العام الجاري بتسليم أبنائها لإدارة مكافحة المخدرات لإنقاذهم من إدمان المخدرات طواعية، طلباً لإيجاد الحل وتوفير العلاج، وأكد أن باب العودة مفتوح دائماً للتعاون مع أي حالة إدمان للعلاج والعودة إلى الحياة الطبيعية.

جاء ذلك خلال زيارة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي التفقدية لإدارة مكافحة المخدرات ضمن برنامج التفتيش السنوي، للاطلاع على سير إجراءات العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.

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