إجراءات تركية لوقف انهيار أسهم البنوك بعد إدانات أمريكية لـ «خلق بنك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تهاوت الأربعاء أسهم «خلق بنك» التركي لأدنى مستوى لها في 7 شهور، فيما قررت هيئة سوق المال في أنقرة فرض «حظر مؤقت» على تداول أسهم سبعة بنوك كبرى بنظام «البيع على المكشوف» (شورت سيلنج) في أعقاب اتهام جنائي من السلطات القضائية للمصرف التركي «خلق بنك» بتهم تشمل الاحتيال وغسل الأموال والالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أن قرار حظر «البيع على المكشوف» لأسهم البنوك دخل حيز التطبيق الأربعاء، دون تحديد موعد لإنهاء العمل به.

وفقد سهم «خلق بنك» 23% من قيمته منذ بداية العام الحالي، فيما أوضحت وزارة العدل الأمريكية الثلاثاء أنّ المصرف تآمر بين العامين 2012 و2016 عبر السماح لطهران بالوصول إلى مليارات الدولارات من الأموال وخداع جهات الرقابة الأمريكية بشأن هذه العمليات.

ونقل بيان للوزارة عن مساعد وزير العدل جون ديمرز قوله: «إنّ هذا من أخطر الانتهاكات التي رأيناها لنظام العقوبات»، وأضاف «ما نؤكّده اليوم هو أنّ خلق بنك، انخرط عن عمد في أنشطة مضلّلة للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، بمشاركة وحماية من كبار المسؤولين الإيرانيين والأتراك».

والتهم الملاحق بها المصرف هي نفس التهم التي أدين بها في كانون الثاني/يناير 2018 محمد حقان آتيلا، الذي كان يشغل منصب نائب مدير في البنك وحكم عليه بالسجن وأطلق سراحه في تموز/يوليو الفائت قبل انتهاء فترة عقوبته.

يأتي الإعلان عن توجيه الاتهام إلى البنك التركي في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية-التركية توتّرات كبيرة أجّجها أخيراً الهجوم الذي شنّته أنقرة على القوات الكردية في شمال شرق سوريا وردّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه بفرض عقوبات على أنقرة.