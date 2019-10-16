الأفيال طالت أنيابها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: علي نجم

خسر منتخب الإمارات الوطني أمام مضيفه منتخب تايلاند بهدفين مقابل هدف ليتجمد رصيده عند 6 نقاط من 3 مباريات، وليتراجع إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة السابعة لتصفيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، التي شهدت فوز المنتخب الفيتنامي على إندونيسيا 3-1.

وتصدر تايلاند ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن فيتنام.

شكلت الخسارة صدمة كبيرة ل«الأبيض» الذي دخل اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه الكبير على إندونيسيا في الجولة الثانية، لكن الأداء أمس جاء مخيباً وضعيفاً وصادماً ولم يكن في مستوى الطموحات، ولعب منتخبنا بمستوى متواضع لا يليق بفريق يطمح للذهاب بعيداً في التصفيات.

واستحق منتخب تايلاند الفوز بعدما كان الطرف الأفضل، بل ان العارضة والقائم انحازا ل«الأبيض» مرتين، وإلا كانت الغلة ارتفعت إلى أكثر من هدفين.

وبدا «أفيال الحرب» منتخباً محترماً بقيادة الياباني أكيرا نيشينو الذي سبق أن قاد منتخب بلاده إلى ثمن نهائي مونديال 2018، ومع قوة فيتنام المعروفة منذ كأس آسيا 2019، فان على «الأبيض» أن يعرف أن مهمته لن تكون سهلة أبداً، وهو سيختبر ذلك في الجولة المقبلة في هانوي.

عموري أساسي

خاض منتخبنا اللقاء بتشكيل مكون من خالد عيسى في حراسة المرمى، وشهد خط الدفاع تغييراً اضطرارياً بالدفع بالحسن صالح بدلاً من وليد عباس، ليلعب إلى جانب خليفة الحمادي ومحمد العطاس ومحمد برغش.

ولم يستبدل فان مارفيك ثنائي الارتكاز بعدما جدد ثقته بالثنائي علي سالمين وأحمد برمان، بينما كانت المفاجأة في إشراك عمر عبد الرحمن «عموري» أساسياً، إلى جانب خليل إبراهيم وعلي صالح، وعلي مبخوت كرأس حربة.

كان الفريق المضيف الطرف الأفضل منذ الدقيقة الأولى، ولم يتمكن لاعبو منتخبنا من إيقاف المد الهجومي التايلاندي الذي لعب على الثغرات خلف الظهيرين، لينجح دانغدا في خطف هدف التقدم بعدما حول برأسه كرة عرضية بعد لعبة هجومية مميزة من المنافس الذي هز شباك منتخبنا وسط فرحة هستيرية لجماهيره الغفيرة التي حضرت المباراة 1-صفر (26).

القائم يتدخل

وتسبب الهدف في ضياع منتخبنا الذي فقد الإيقاع والسيطرة على المجريات، وتدخل القائم الذي نجح في منع كرة محمد العطاس الخاطئة من ولوج شباك خالد عيسى (30)، ثم تدخلت العارضة إلى جانب منتخبنا حين حرمت تيراسيل دانغدا من خطف الهدف الثاني بعدما لعب كرة رأسية ولا أروع لكن العارضة وقفت مع الأبيض (36).

ووسط التفوق والسيطرة التي دانت لأصحاب الأرض، تمكن الحسن صالح من بناء هجمة سريعة من الجانب الأيسر ليعكس كرة عرضية تطاول لها علي مبخوت من بين الدفاع التايلاندي وحولها بنجاح داخل شباك المنافس مسجلاً هدف التعادل 1-1 (45).

ولم يتغير الحال كثيراً في الشوط الثاني، حيث استمر الضغط التايلاندي حتى سجل هدف التقدم عبر بونيا صاحب 19 عاماً وسط غياب تام للرقابة الدفاعية 2-1 (51).

وقام المدير الفني لمنتخبنا الوطني مارفيك بالتغيير الأول، فدفع باللاعب جاسم يعقوب بدلاً من خليل إبراهيم، وعانى «الأبيض» من الضعف الدفاعي في التغطية والحد من خطورة الكرات العرضية.

ثم قام مارفيك بالزج باللاعب طارق أحمد بدلاً من أحمد برمان، وفي ثلث الساعة الأخير، قام بسحب عموري والزج بأحمد خليل أملاً في زيادة الضغط على دفاع المنافس.

وكاد تغيير المدرب أن يكون ضربة معلم، حين وصلت الكرة من جاسم يعقوب إلى أحمد خليل الذي لعبها بلمسة ذكية، لكن الكرة مرت على خط المرمى دون أن تسكن الشباك لتضيع أبرز وأخطر فرص الأبيض في الشوط الثاني (71).

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مشاركة عموري

وفي المؤتمر الصحفي، عبر مارفيك عن حزنه وشعوره بالإحباط من نتيجة المباراة، وقال «غير راض عن الأداء، والنتيجة طبيعية خاصة بعد أداء المنتخب التايلاندي الذي استحق الفوز واعتلاء الصدارة، ورغم سعادتي بالهدف الذي سجله علي مبخوت في نهاية الشوط الأول إلا أنني حزنت بعد تسجيل المنتخب التايلاندي الهدف الثاني، الذي أصابني بالإحباط».

وعن إشراكه اللاعب عموري من بداية المباراة ثم إخراجه قال مارفيك «أنا شخصياً من أشد المعجبين باللاعب الذي يعد من أفضل اللاعبين على المستوى الآسيوي وضمن أفضل من قمت بتدريبهم خلال مسيرتي التدريبية، وحينما اتخذت قراراً بمشاركته أساسياً كانت لي أهداف من تلك المشاركة وهو أدى بشكل جيد وأنا قمت بإخراجه بعد 70 دقيقة من أجل أهداف هجومية ومشاركة لاعب بديل يستطيع أن يحقق الفارق».

من جهته، قال أكيرا مدرب منتخب تايلاند إن الفوز الذي حقه فريقه على الأبيض كان غالياً لكونه أعاد الصدارة لتايلاند، وتفوق على منتخب كبير وعريق يضم العديد من اللاعبين الموهوبين.

وقال مدرب تايلاند «نحن تفوقنا لعباً ونتيجة، وكان بالإمكان زيادة رصيدنا من الأهداف لولا بعض الاستعجال من لاعبينا».

مبخوت يغيب أمام فيتنام

نال علي مبخوت بطاقة صفراء في الدقيقة 14 من الشوط الأول بعد تدخل على لاعب تايلاندي، وسيغيب بالتالي عن لقاء فيتنام الشهر المقبل في هانوي بسبب الإيقاف، بعدما كان نال الإنذار الأول في مباراة ماليزيا في الجولة الأولى.

معسكر في تايلاند قبل لقاء فيتنام

قرر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني إقامة معسكر إعدادي وتجمع ل«الأبيض» الشهر المقبل في تايلاند استعداداً لمواجهة نظيره الفيتنامي في الرابع عشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وسيبدأ منتخبنا التحضير للقاء فيتنام عقب انتهاء مباريات الجولة السابعة التي ستلعب يومي 7 و8 نوفمبر/ تشرين الثاني، على أن يتوجه بعدها إلى بانكوك لإقامة المعسكر الإعدادي قبل أن يغادر إلى فيتنام التي سيمكث فيها يوماً واحداً قبل خوض المباراة المصيرية أمام المنتخب الفيتنامي.

وحرص الجهاز الفني على اختيار بانكوك كمقر للتدريبات من أجل تأمين أفضل أجواء التحضير للاعبين، وبهدف منحهم فرصة التركيز على اللقاء الصعب أمام المنافس الذي كان مفاجأة النهائيات القارية التي لعبت في الدولة يناير/ كانون الثاني الماضي، حين نجح في إخراج المنتخب الأردني من الدور الثاني.