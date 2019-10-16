شكرا لقرائتكم خبر عن 131 جريحاً في المواجهات بين الأمن والمتظاهرين في كتالونيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت الداخلية الإسبانية، أمس الثلاثاء، أن المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في إقليم كتالونيا، تسببت في إصابة 131 شخصاً بجروح بينهم 16 من عناصر الأمن، وذلك بعد صدور حكم بسجن الزعماء الانفصاليين، في وقت أكد فيه مسؤولون، أن الأزمة لم تنته بعد، ودعوا إلى الحوار في إطار الدستور، وأعلن مطار برشلونة إلغاء وتأجيل ما لا يقل عن 45 رحلة، بسبب الاضطرابات الحالية.

واعتبر وزير الداخلية المنتهية ولايته، فيرناندو مارلاسكا، في لقاء تلفزيوني مع قناة «انتينا 3»، أن رد قوات الشرطة خلال احتجاجات الاثنين كان «متناسباً تماماً»، مشيراً إلى التنسيق الجيد بين القوات المحلية والشرطة الوطنية، مؤكداً أن أجهزة الاستخبارات تعمل على تحديد هوية المسؤولين عن منصة «التسونامي الديمقراطي» التي نظمت الاحتجاجات، وكانت المسؤولة عن الدعوة إلى التظاهر في مطار «ال برات» وشل حركته. وأكد مارلاسكا، احترام الحكومة للحكم الصادر بحق الزعماء الانفصاليين، ودعوتها إلى تطبيق العقوبات كاملة مشدداً على أنها لا تخطط لأي عفو عنهم.

من جهة أخرى، قال خوسيب بوريل، القائم بعمل وزير الخارجية، أمس: إن مسألة السعي إلى استقلال كتالونيا لم تنته بإصدار أحكام السجن على الزعماء الانفصاليين، داعياً إلى الحوار في إطار الدستور.

وأضاف بوريل للصحفيين، أن السعي إلى الاستقلال أحدث انقساماً بين سكان كتالونيا. وقال: «أمس واليوم وغداً، لا يزال الأمر مشكلة سياسية يتعين حلها..حل المشكلة السياسية ليس مهمة القضاة».

من جهته، تعهد زعيم إقليم كتالونيا، كيم تورا، بأن تظل حكومته تدافع عن حق الإقليم في تقرير مصيره.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع وسائل إعلامية: «علينا مواصلة الدفاع عن حق كتالونيا في تقرير مصيرها..الاستفتاء هو الحل الأكثر إيجابية لمحاولة إنهاء هذا الوضع».

واندلعت الاحتجاجات، أمس الأول، في مناطق مختلفة من كتالونيا، وتجمع الآلاف في مطار برشلونة، في محاولة لإغلاق طرق الموصولة إليه، ووقف جميع العمليات الجوية، بعدما قضت المحكمة العليا الإسبانية بسجن تسعة من الزعماء الانفصاليين لمدة تسعة أعوام على الأقل، بسبب أدوارهم في استفتاء للاستقلال عن البلاد.

وأصيب 70 شخصاً على الأقل، واعتُقل ثلاثة نشطاء في التظاهرات التي جرت في المطار وأجزاء أخرى من شمال إسبانيا، بحسب تقارير تلفزيونية. وشهدت التظاهرات اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن، وقطع خلالها المحتجون السكك الحديدية، وحركة المترو، إضافة إلى عشرات الطرقات في الإقليم.

( وكالات)