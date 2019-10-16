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© Sputnik . Alexei Nikolskiy
بدوره، أعرب الرئيس عباس عن إدانة فلسطين للاعتداءات التخريبية على المنشآت النفطية السعودية، مؤكدا وقوف الشعب الفلسطيني وقيادته إلى جانب المملكة في تصديها ووقوفها في وجه الإرهاب الذي تتعرض له.
وأعرب عباس عن شكره وتقديره لمواقف المملكة الداعمة للشعب الفلسطيني على المستويات كافة، ووقوفها الدائم إلى جانب شعبنا في مختلف محطاته النضالية.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، من المقرر أن يبحث عباس مع الملك سلمان، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتنسيق المواقف فيما يتعلق بالخطوات السياسية المقبلة.
ويرافق الرئيس الفلسطيني في زيارته إلى السعودية، كلا من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي؛ وسفير فلسطين لدى السعودية بسام الأغا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور... استقبال ملكي للرئيس الفلسطيني في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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