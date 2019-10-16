الحكومة اليمنية تنفي توقيع اتفاق مع "المجلس الانتقالي" وتوجه رسالة إلى السعودية

قالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم الأربعاء، إن بادي، نفى صحة هذه الأنباء، وقال، إنه "لا صحة لتوقيع اتفاق مع ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية: "لم يتم تحديد أي موعد لتوقيع الاتفاق، معتبرا أن ما يتم تداوله بهذا الشأن، عار عن الصحة".

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ونفى راجح بادي، ما يتم تداوله فيما يتعلق ببنود ومسودة الاتفاق، مؤكدا عدم صحة كل ما يتم تداوله بهذا الشأن واصفا إياها بالتسريبات المشبوهة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية.

وأكد بادي، على موقف الحكومة الشرعية الواضح من كل الثوابت الوطنية، لافتا إلى ما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، بمناسبة العيد الوطني الـ 56 لثورة الرابع عشر من أكتوبر، مشيرا إلى أنه أكد على ضرورة إنهاء التمرد على مؤسسات الدولة واستيعاب الجميع تحت سقف الثوابت الوطنية والشرعية والمرجعيات الثلاث.

وأضاف: "الموقف الحكومي كان وسيظل ملتزما بالثوابت الوطنية، ومعبرا عن أحلام وتطلعات شعبنا في إنهاء أي انقلاب أو تمرد على الدولة ومؤسساتها".

وتابع: "أبواب الحوار البناء مشرعة لبناء دولة العدل والقانون والشراكة"، مشيرا إلى أنه يثمن الدور، الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم الحكومة والشعب اليمني.