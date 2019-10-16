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قالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم الأربعاء، إن بادي، نفى صحة هذه الأنباء، وقال، إنه "لا صحة لتوقيع اتفاق مع ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي".
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية: "لم يتم تحديد أي موعد لتوقيع الاتفاق، معتبرا أن ما يتم تداوله بهذا الشأن، عار عن الصحة".
© REUTERS / FAWAZ SALMAN
وأكد بادي، على موقف الحكومة الشرعية الواضح من كل الثوابت الوطنية، لافتا إلى ما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، بمناسبة العيد الوطني الـ 56 لثورة الرابع عشر من أكتوبر، مشيرا إلى أنه أكد على ضرورة إنهاء التمرد على مؤسسات الدولة واستيعاب الجميع تحت سقف الثوابت الوطنية والشرعية والمرجعيات الثلاث.
وأضاف: "الموقف الحكومي كان وسيظل ملتزما بالثوابت الوطنية، ومعبرا عن أحلام وتطلعات شعبنا في إنهاء أي انقلاب أو تمرد على الدولة ومؤسساتها".
وتابع: "أبواب الحوار البناء مشرعة لبناء دولة العدل والقانون والشراكة"، مشيرا إلى أنه يثمن الدور، الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم الحكومة والشعب اليمني.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة اليمنية تنفي توقيع اتفاق مع "المجلس الانتقالي" وتوجه رسالة إلى السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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