الدعم السريع السوداني يتبرأ من 1500 جريمة... ويكشف عن المجرمين الحقيقيين

وفي البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا" أكد جمعة أن قوات الدعم السريع، تابعه للقائد العام للقوات المسلحة.

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وكشف المتحدث باسم قوات الدعم السريع عن دراسة حول أسباب انتحال صفة الدعم السريع.

وبحسب الدراسة، التي لم تفصح القوات عن الجهة التي أعدتها، "منذ شهر يونيو 2019، تم رصد وقبض عدد من حالات انتحال صفة أفراد بقوات الدعم السريع وحالات لبس زي الدعم السريع بواسطة أشخاص لا ينتمون للقوات بواسطة استخبارات الدعم السريع".

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ولفت إلى أنه "تم التعامل معهم وفق القانون وفتحت اتجاههم عددا من البلاغات في عدد من أقسام الشرطة بالخرطوم والولايات وهناك حالات تم ضبطها بواسطة الشرطة".

وأضاف البيان أنه بحسب الدراسة "تزايدت هذه الظاهرة بصورة كبيرة جدا من شهر يونيو حتى شهر سبتمبر 2019".

وتابع المتحدث "قمنا بتوضيح ذلك للإعلام عبر المؤتمرات والتصريحات الصحفية والمداخلات الإذاعية والتلفزيونية وعبر وسائل التواصل وشرحنا طبيعة عمل القوات وعلاقتهم مع المواطنين ووضعنا تلفون خط ساخن للدعم السريع للإستفسارات أو التبليغ عن أي ظاهرة غير طبيعية أو مشكوك فيها ذات علاقة بأشخاص يرتدون زي الدعم السريع".

وبحسب البيان من الجرائم التي أرتكبت باسم قوات الدعم السريع، 175 حادثة نهب، و 174 حادثة سرقة، و 144 حادثة تهديد، و 142 حادثة اعتداء، و167 حادثة نهب مسلح، و15 حادثة بيع المخدرات، و123 حادثة تزوير، و172 حادثة إبتزاز، و61 استعمال الإشارات والزي العسكري، و172 حادثة خداع واحتيال، و113 انتحال صفة الغير، 23 حادثة انتحال صفة الموظف العام، و21 حادثة اشتراك جنائي.