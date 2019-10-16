مناشدة سودانية إلى إثيوبيا بشأن "سد النهضة": لا تعرضوا مصر لـ"مجاعة"

قال الصادق المهدي، رئيس "حزب الأمة" السوداني، في بيان رسمي، نشرته صحيفة "المشهد السوداني" إنه ينبغي أن يقيم آبي أحمد، علاقة ودية مع بلدان حوض النيل، وهو أمر حتمي وضروري من أجل رفاهية كل أهل الحوض، بحسب قوله.

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جاءت تصريحات المهدي، في إطار تهنئته لرئيس وزراء إثيوبيا، بفوزه بجائزة نوبل للسلام.

وتابع السياسي السوداني المخضرم: "نيل آبي أحمد لجائزة نوبل للسلام، مثار فخر لأفريقيا، ويعطي رافعة لإصلاحات ديمقراطية أكبر في إثيوبيا".

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واستمر في رسالة إلى الصادق المهدي "إنني أكيد من أنك ستوافق على أنه يجب ألا نضع أخوتنا في مصر في خيار بين مجاعة مائية أو العداء".

وتابع زعيم حزب الامة السوداني، "كجيران لكل من إثيوبيا ومصر، سوف نخاطبكم بصيغة تصالحية من شأنها أن تؤدي إلى اتفاق مربح للجانبين، يضمن وصول كمية معينة من المياه إلى أسوان".

وأتم بقوله "اتفاقا مربحا لكلا جارينا العظيمين هو واجب سوداني، فهو اتفاق ينبغي كذلك أن يؤيده إخواننا في الأعالي الاستوائية".