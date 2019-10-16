رئيس الوزراء المصري يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن

وذكر موقع "بوابة الأخبار" أن مدبولي أشاد في مستهل اللقاء بالتعاون القائم مع البنك الدولي منذ سنوات، والذي أسهم في تنفيذ مشروعات مهمة في مجال الإسكان الاجتماعي، "ومشروع بنبان للطاقة الشمسية، والذي يعد مشروعا رائدا في العالم، وغيرها من المجالات التي تعود بالنفع على المواطن المصري".

© Sputnik . MOHAMED HMEDAH

وقال مدبولي ردا على استفسار رئيس البنك عن أولويات مصر خلال الفترة المقبلة، إن الحكومة تولى أهمية خاصة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى استمرارها في خططها الجارية لإصلاح القطاع الصناعي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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وأضاف أن الحكومة دشنت المنظومة الإلكترونية الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، وما تتضمنه من مميزات أهمها تخصيص الأراضي بشفافية ويسر، وتوفير معلومات كاملة إلكترونيا حول الأراضي المتاحة، بما يخدم أهداف التنمية، ويقضي على الفساد والمحسوبية.

وخلال اللقاء عرض وزير المالية المصري، الإجراءات التي تم تنفيذها، والتعديلات الخاصة بقانون الجمارك، بالإضافة إلى ميكنة الخدمات الجمركية، مشيرا إلى التعاون الذى تم مع البنك الدولي فيما يخص إصلاح نظام المعاشات، وكذا منظومة التأمين الصحي الجديدة.

ومن جانبه أشاد رئيس البنك الدولي بحرص مصر على تدشين برنامج دعم فني مع صندوق النقد الدولي، بما يحافظ على النجاحات الاقتصادية التي تحققت، ويسهم في تعزيز انخراط المؤسسات الدولية في كل مجالات التنمية في مصر.