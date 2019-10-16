قنابل إنجرليك النووية.. "رهائن أميركية" بيد أردوغان

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty لطالما تحدثت تقارير عن وجود أسلحة نووية في قاعدة إنجرليك كشفت تقارير صحفية أميركية، نقلا عن مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، أن واشنطن تدرس خططا لنقل نحو 50 قنبلة نووية أميركية جرى تخزينها في تركيا منذ وقت طويلة، وذلك في أعقاب هجوم أنقرة على شمال شرقي سوريا.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول أميركي كبير رفض الكشف عن اسمه، قوله إن الأسلحة النووية باتت عمليا "رهينة" لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكانت تقارير أفادت في السابق بأن الولايات المتحدة خزنت قنابل نووية في قاعدة "إنجرليك" جنوبي تركيا، إبان الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي السابق، وبقيت هذه القنابل بعد نهاية الحرب.

وتبتعد قاعدة "إنجرليك" نحو 400 كلم عن الحدود السورية.

وقال مسؤول أميركي إنه في حال نقل الأسلحة النووية من تركيا، فهذا سيكون بمثابة نهاية فعلية للتحالف التركي الأميركي.

لكن في حال إبقاء هذه الأسلحة، فهذا يعني استمرار "الهشاشة النووية" التي كان يجب أن تنتهي منذ سنوات طويلة حسب المسؤول الأميركي، في إشارة إلى ضرورة عودة الأسلحة النووية الأميركية مع نهاية الحرب الباردة.

وقبل أسبوع، أطلقت تركيا هجوما عسكريا واسع النطاق في شمال سوريا يستهدف وحدات حماية الشعب الكردي، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، الجزء الأساسي في التحالف مع الولايات المتحدة في الحرب على "داعش".

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مقدم من Euronews

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي استئناف محادثات السلام في جوبا بين حكومة الخرطوم والمتمردين في إطار مسعاه للخروج من قائمة الولايات المتحدة للإرهاب يحاول السودان جاهداً طي صفحة النزاعات في البلاد والبدء بمسيرة جديدة تواكب التغيير السياسي الذي شهدته البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير. فقد بدأ المجلس الانتقالي الحاكم في السودان وقادة المتمردين محادثات سلام، يوم الإثنين 14 تشرين الأول/ أكتوبر في جوبا عاصمة جنوب السودان، بعد أن وضعت الحكومة الجديدة عملية السلام مع المتمردين الذين يقاتلون الخرطوم على سلم أولوياتها الرئيسية. من المحتمل أن تتناول المحادثات، التي حدد مسؤولون سودانيون ومتمردون لها فترة شهرين بدءاً من 14 تشرين الأول/ أكتوبر، قضايا تتعلق بكيفية مراقبة أي وقف للأعمال القتالية يتم التوصل إليه، وتحديد سبل توفير وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء دارفور ومنطقة النيل الأزرق. وقال رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام مؤخراً: "إن ترسيخ عملية السلام من حيث المبدأ والشمولية والاهتمام الخاص برفاه الشعب السوداني هو أمر أساسي. وآمل أن يمهد اجتماعنا الطريق للتوصل إلى اتفاق بين الحكومة الانتقالية والأطراف الأخرى". في حين قال رئيس جنوب السودان سلفا كير: "نحن بحاجة إلى معرفة كيفية حل خلافاتنا وصراعاتنا بالوسائل السلمية بدلاً من استخدام القوة. استخدام القوة لن يقودنا إلى أي مكان سوى قتل شعبنا وتدمير بلادنا". وقتل آلاف الأشخاص في الحروب الأهلية في السودان ، بما في ذلك الصراع في منطقة دارفور الغربية، حيث يقاتل المتمردون الحكومة منذ عام 2003، ونزح حوالي 2,5 مليون شخص بسبب القتال الذي خفت حدته نسبياً على مدى السنوات الأربع الماضية. يذكر أن تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب يحرمها من أي تمويل من مقرضين مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في حين أن خروجه من القائمة قد يفتح الباب للاستثمار الأجنبي. للمزيد على يورونيوز: السعودية تعمل على رفع السودان من قائمة الإرهاب من هي أوّل امرأة تعيّنها الخرطوم على رأس المؤسسة القضائية؟ من هو آبي أحمد، رئيس الوزراء الأثيوبي الحائز على جائزة نوبل للسلام؟ Euronews (Ar)

شاهد: دمار كبير تخلفه الحرائق في لبنان التهمت النيران مساحات واسعة من الأراضي في مناطق لبنانية وسورية، وتزامن اندلاعها مع ارتفاع في درجات الحرارة ورياح شديدة، وفق ما نقل الاعلام الرسمي في البلدين، ما خلف ثلاثة قتلى على الأقل. ونشرت وسائل الإعلام المحلية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو مرعبة للنيران التي أتت على مساحات واسعة مزروعة بالأشجار في البلدين وحاصرت المواطنين في منازلهم جنوب بيروت. واندلعت نحو 103 حرائق في مناطق لبنانية عدة، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار. وتركّزت الحرائق التي لم تتمكن فرق الدفاع المدني من إخمادها طيلة الليل، في منطقة الشوف وإقليم الخروب جنوب بيروت بشكل خاص. وتوسعت رقعة النيران بفعل سرعة الرياح الساخنة، وفق الوكالة. وقُتل مدني على الأقل في منطقة الشوف أثناء تطوعه لمساعدة فرق الإطفاء على إخماد حريق، وفق ما أعلنت عائلته. وفي منطقة المشرف بجنوب بيروت، لم تتمكن فرق الإطفاء والأجهزة المعنية من اخماد حريق مستمر منذ يومين. وأتت النيران على أربع منازل وأحرقتها بالكامل. وأخلى سكان منازلهم "جراء شدة الاختناق التي طالت العشرات"، وفق الوكالة. وغطت سحب الدخان جراء الحرائق مداخل بيروت والشوف وصيدا جنوباً. عجز وارتباك السلطات اللبنانية بدت السلطات اللبنانية عاجزة عن السيطرة على الحرائق في ظل امكانيات محدودة، وأجرت اتصالات مع عدد من الدول المجاورة لمساعدتها. وأرسلت قبرص طائرتين شاركت مع طوافات للجيش اللبناني في عمليات مستمرة لإخماد الحرائق، وفق بيان للجيش. وأعلن رئيس الحكومة سعد الحريري عن اتصالات "مع عدد من الدول لإرسال طوافات وطائرات إضافية لإطفاء الحرائق"، موضحاً "لم نترك جهة الا واتصلنا بها للمساعدة، وأجرينا اتصالات بالأوروبيين الذين سيرسلون وسائل مساعدة خلال أربع ساعات". وقالت وزيرة الداخلية ريا الحسن بعد اجتماع لجنة إدارة الكوارث الثلاثاء إن "اليونان استجابت لطلبنا وستوفد طائرتين للمساعدة". ووصف وزير البيئة اللبناني فادي جريصاتي الوضع بأنه "خطير" و"كارثي". تصريحات لم تلق إستحساناً كبيراً لدى المواطن اللبناني، الذي صب جام غضبه على المسؤولين، بسبب ضعف الإمكانيات والتأخر في إخماد الحرائق، التي أتلفت ممتلكاتهم وخلفت أضرارا كبيرة، وأجبروا على الفرار من منازلهم. للمزيد على يورونيوز: #لبنان_يحترق يتصدر تويتر مع انتشار الحرائق في مناطق مختلفة بالبلاد بيئة: عدد الحرائق في "رئة الأرض" يبلغ رقماً قياسياً Euronews (Ar)

بولا يعقوبيان ليورونيوز عن حرائق لبنان: الدولة في غيبوبة والبلد عاجز وصفت النائب اللبنانية بولا يعقوبيان في تصريحات خاصة ليورونيوز تعليقاً على الحرائق التي اجتاحت لبنان ليل الأحد 14 تشرين الأول أكتوبر/ الاثنين 15 تشرين الأول / أكتوبر، الدولة اللبنانية بالدولة الغائبة والغارقة في غيبوبة. وأضافت يعقوبيان أن لبنان اليوم ليس قادراً على مواجهة أي شيء ولا حتى المشاكل التي تعتبر يومية وعادية في بلدان أخرى. ووصفت الوضع قائلة: "ليلة أمس بقينا بالانتظار حتى الخامسة صباحاً نبحث فيما يجب أن نفعله، في ظل غياب تام للدولة اللبنانية وللهيئة العليا للإغاثة، لم يكن هناك أحد، بقينا نحو ساعة ونصف على الطريق في منطقة منكوبة ولم يمر صهريج مياه واحد حتى أو دفاع مدني أو أي أحد آخر. للأسف كان هذا هو الوضع في منطقة الدبية الأمس" وعقبت يعقوبيان: "اليوم أفقنا على وضع أفضل ولكن دولتنا غائبة، دولتنا في غيبوبة، لا يعملون سوى على إتمام صفقات، وليت ما تتضمنه الصفقات تتم صيانته، كما رأينا لدينا طوافات، كانت تقدمة للبنان، لكن لم يتم دفع تكاليف صيانة لها وتحولت إلى خردة. البلد ليس قادراً على مواجهة أي شيء، غير قادر على مواجهة مشاكل تعتبر يومية عادية في بلدان أخرى، كيف سيواجه هذه الكوارث؟ لا أدري" ثم أكدت على تكافل الشعب اللبناني وتكاتفه في وجه هذه المحنة رغم غياب الدولة : "أريد أن أقول أن الشعب اللبناني متعاضد ويقوم بمساعدة بعضه البعض، وبفضل اللبنانيين سنستطيع تأمين مياه وطعام ومساعدات كافية حتى لعناصر الدفاع المدني بحيث لن نحتاج إلى دولتنا. ورغم أنه ليس وقت الحديث السياسي إلا أنه محزن ومخيف العجز الذي شعرنا به الأمس عندما رأينا جبلاً يحترق ولا أحد يفعل شيئاً". يذكر أن النيران التهمت مساحات واسعة من الأراضي في مناطق لبنانية وسورية عدة، وتزامن اندلاعها مع ارتفاع في درجات الحرارة ورياح شديدة، وفق ما نقل الإعلام الرسمي في البلدين، ما خلف ثلاثة قتلى على الأقل. وكانت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن قد أعلنت عن إنشاء غرفتي عمليات لمتابعة عملية اخماد الحرائق. كما قالت من خلال تغريدة على حسابها على تويتر أن لبنان يتواصل مع الدول المجاورة لطلب المساعدة في العملية . للمزيد على يورونيوز: #لبنان_يحترق يتصدر تويتر مع انتشار الحرائق في مناطق مختلفة بالبلاد بعد سنوات من الحظر.. الإمارات تسمح لرعاياها بالسفر إلى لبنان القضاء اللبناني يحكم بالإعدام غيابياً على خمسة فلسطينيين باغتيال قضاة قبل 20 عاماً Euronews (Ar) 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO واشنطن تتهم بنكاً تركياً بالالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وتقول أنقرة إن هذا الهجوم يسعى إلى إبعاد هذه الفصائل الكردية التي تعتبرها أنقرة تنظيمات إرهابية، عن الحدود الجنوبية لتركيا.

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وفي ظل الهجوم التركي أعلنت الولايات المتحدة سحب كل قواتها من شمال شرقي سوريا، والبالغ عديدها حوالى ألف عسكري، والإبقاء بالمقابل على حوالى 150 جنديا أميركيا ينتشرون في قاعدة التنف في جنوب سوريا على الحدود مع الأردن.

وردت الولايات المتحدة على الهجوم التركي بفرض عقوبات على وزراء أتراك، بينهم وزير الدفاع خلوص أكار، فضلا عن وقف المفاوضات التجارية مع أنقرة.

وقال مسؤول أميركي سابق إن الدبلوماسيين الأتراك ردوا على حديث المسؤولين الأميركيين بشأن نقل القنابل من القاعدة التركية، بالقول إن أنقرة ستطور سلاحا نوويا خاصا بها.

وكان أردوغان عبر في الآونة الأخيرة عن رغبته في امتلاك بلاده أسلحة نووية، رغم أنها وقعت على اتفاق حظر انتشار هذه الأسلحة.