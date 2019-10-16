عودة 948 لاجئا سوريا إلى بلدهم من لبنان والأردن خلال 24 ساعة

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 948 لاجئًا سوريًا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية، من بينهم 413 لاجئًا (منهم 124 امرأة و210 أطفال) عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، بالإضافة إلى 535 لاجئًا (منهم 161 امرأة و273 طفلًا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".
وأشار البيان إلى أن 3 نازحين عادوا أيضا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا، مضيفًا أن وحدات سلاح المهندسين السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير أراض في مدينتي جاسم والحارة بريف درعا ومدينة دوما بريف دمشق من الألغام على مساحة 2.0 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 38 عبوة قابلة للانفجار.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.