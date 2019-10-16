شكرا لقرائتكم خبر عن صباح الأحمد.. البلدية تقيم احتفالية مساء اليوم بمناسبة عودة أمير الكويت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
و وفقا لموقع "الراى" الكويتية، قالت البلدية فى بيان صحفى، إنها زينت سوق المباركية بصور الأميرصباح الأحمد الجابر الصباح، مبينة أن احتفالية "نورت" تشتمل على نصب لوحة عملاقة فى سوق الغربلى بعنوان "رسالة حب ووفاء" لإتاحة الفرصة أمام جموع المواطنين والمقيمين للتوقيع عليها.
وأوضحت، أنه سيتم خلال الاحتفالية توزيع باجات تحمل صور الأمير صباح الأحمد أمير الكويت، إضافة إلى إطلاق منطاد يحمل صورته، وذلك بالتزامن مع إذاعة الأناشيد الوطنية، احتفاء بهذه المناسبة.
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