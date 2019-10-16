شكرا لقرائتكم خبر عن صباح الأحمد.. أمير الكويت يشكر المواطنين على احتفائهم بعودته والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لموقع الجريدة الكويتية، جدد صباح الأحمد أمير الكويت، جزيل شكره وامتنانه لإخوانه من قادة الدول العربية الشقيقة والصديقة، على تواصلهم المستمر والمقدر للاطمئنان على صحته، وعلى ما عبروا عنه خلال هذا التواصل من طيب المشاعر وصادق التمنيات، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الوطن العزيز، وأن يديم عليه نعمة الأمن والرخاء والازدهار، وأن يوفق الجميع لكل ما فيه خيره ورفعته وإعلاء شأنه.
كانت هذه تفاصيل خبر صباح الأحمد.. أمير الكويت يشكر المواطنين على احتفائهم بعودته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.