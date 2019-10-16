شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تلغى قرار حبس غازى القروى بعد فوزه فى الانتخابات التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروى، أنه تم إلغاء قرار الحبس الصادر فى حق غازى القروى شقيق نبيل القروى، وبالتالى إلغاء برقية التفتيش الصادرة فى شأنه، وذلك بعد أن راسل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس الضابطة العدلية المختصة بتنفيذ هذه البطاقة.

وأفادت هيئة الدفاع، فى تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، بأنه بعد إلغاء بطاقة الإيداع فإن غازى القروى استرجع حريته كاملة وعاد إلى تونس بعد هروبه .

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يذكر أن غازى القروى انتخب نائبا عن حزب قلب تونس فى الانتخابات التشريعية عن دائرة بنزرت.

يشار إلى أن الأخوين القروى كانا مطلوبين للعدالة بسبب قضية رفعتها ضدهما منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل الأموال والتهرب الضريبى، وذلك باستعمال الشركات التى يملكانها فى كل من المغرب والجزائر واللكسمبورج . وقد أذنت محكمة التعقيب قبل ذلك بالإفراج عن نبيل القروى يوم 9 أكتوبر الجارى، بعد أن تم إيقافه منذ 23 أغسطس 2019 بينما تحصن شقيقه غازى بالفرار