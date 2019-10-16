شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى الكويت: التوقيع على اتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء الكويتى للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سفير مصر لدى الكويت ، السفير طارق القونى، النقاب عن توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة، خلال الزيارة المقررة لرئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح إلى مصر ، خلال الفترة من العشرين حتى الثانى والعشرين من أكتوبر الجارى، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع فى المنطقة، وتبادل الرؤى تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد القونى، فى بيان صحفى صادر عن السفارة المصرية لدى الكويت، اليوم الأربعاء، أهمية زيارة رئيس الوزراء الكويتى إلى مصر، التى سيلتقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

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وأشار، إلى أنه لمس أهمية الزيارة من كافة المسئولين الكويتيين والمصريين؛ حيث حرص الجانبان خلال الأيام الماضية على الإعداد الجيد لهـا؛ لدفع التعاون الثنائى فى كافة المجالات، استكمالا للنتائج التى خرجت بها زيارة الرئيس السيسى للكويت مطلع سبتمبر الماضي، وتنفيذاً لتوجيهات قيادتى البلدين، وهو الأمر الذى انعكس بشكل واضح فى حجم وتشكيل الوفد الكويتي، والذى يضم عدداً من الوزراء، وكبار رجال الأعمال، إلى جانب المسئولين فى غرفة تجارة وصناعة الكويت، والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية ومجلس التعاون المصرى الكويتى.