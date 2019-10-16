مقاتل من "الوطني السوري" يداوي جراح أسيرة من "ي ب ك" الإرهابية

أورفا/ الخليج 365

قام عنصر من الجيش الوطني السوري بإجراء إسعافات أولية لإمرأة من عناصر تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" الإرهابي، تم أسرها شمالي سوريا، بعد اشتباكات مع المنظمة ضمن عملية نبع السلام.

وظهر في مقطع مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام عنصر من الجيش الوطني بتضميد قدم امرأة من إرهابي "بي كا كا" أصيبت بشظايا بعد اشتباكات مع الجيش الوطني السوري.

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يشار إلى أن 46 مقاتلاً استشهدوا وجرح 136 آخرون منذ انطلاق عملية "نبع السلام".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.