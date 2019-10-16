"التعاون الإسلامي" مستنكرة اقتحام الاقصى: انتهاكات إسرائيلية مستفزة

جدة/ الخليج 365

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، بشدة اقتحام مجموعات من المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المنظمة في بيان إن ذلك "امتدادا لانتهاكات إسرائيل المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة، وخرقا صارخا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي".

وحملت المنظمة "حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار اعتداءاتها الممنهجة التي تشكل استفزازا لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم".

ودعت المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.



وفي وقت سابق اليوم، اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، المسجد الأقصى، بحراسة شرطية إسرائيلية، بمناسبة "عيد العُرْش" اليهودي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان مقتضب، وصل وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن "611 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم (الأربعاء) بحراسة الشرطة الإسرائيلية".

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وكانت دائرة الأوقاف قد ذكرت بأن نحو 507 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، الثلاثاء.

ودعت جماعات يهودية متشددة، المستوطنين إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة عيد "العُرْش" اليهودي الذي بدأ الإثنين ويستمر أسبوعا.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية بالاقتحامات جميع أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت، من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد.

وعادة ما تزداد الاقتحامات خلال فترات الأعياد اليهودية.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية منذ العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة.

وتطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة للأردن، والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات ولكن الشرطة الإسرائيلية لم تستجب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.