عباس يجتمع مع العاهل السعودي في الرياض

رام الله/ قيس أبو سمرة / الخليج 365

اجتمع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأربعاء، بالعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في العاصمة السعودية، الرياض.

وأكد "عباس" بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، وقوف فلسطين إلى جانب السعودية في "مواجهة الإرهاب"، مشيدا بالدور السعودي الداعم لفلسطين.

بدوره، جدد العاهل السعودي، "مواقف بلاده الداعمة للشعب الفلسطيني وقيادته، وتقديمها كل سبل الدعم لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس".

ووصل عباس السعودية الثلاثاء، في زيارة لم يحدد مدتها، ويرافقه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى المملكة العربية السعودية بسام الآغا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.