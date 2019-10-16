تدريب "عابر" بين قوات مصرية وفرنسية في البحر المتوسط

القاهرة/ الخليج 365

أعلن الجيش المصري، الأربعاء، تنفيذ تدريب عسكري بحري "عابر" مع فرنسا في مياه البحر المتوسط.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان، إن "ﻋﻧﺎﺻر ﻣن اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ نفذت ﺗدرﯾﺑﺎ ﺑﺣرﯾﺎ ﻋﺎﺑرا ﺑﻧطﺎق الأﺳطول اﻟﺷﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط".

واﺷﺗﻣل اﻟﺗدرﯾب الذي لم يحد ﻋﻠﻰ ﺗﺧطﯾط وﺗﻧﻔﯾذ ﻋدد ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺑﺎرزة ﻣنها اﻟدﻓﺎع ﺿد اﻟتهدﯾدات ﻏﯾر اﻟﻧﻣطﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻠﻧﺷﺎت اﻟﺳرﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎدﯾﺔ وﺗﺑﺎدل هبوط الطائرات ﻋلى أﺳطﺢ السفن .

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وأضاف البيان إن التدريب في إطار "ﺗﺑﺎدل اﻟﺧﺑرات واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺣدث اﻟﻧظم وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﺗﺎل ودﻋم جهود اﻷﻣن والاﺳﺗﻘرار اﻟﺑﺣرى ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ".

ومثلت صفقات التسليح العسكري "رأس الحربة" في العلاقات المصرية -الفرنسية ، في السنوات الأخيرة.

وتشهد المنطقة – التي تعج بصراعات مسلحة – زخما لافتا من التدريبات العسكرية المشتركة عربيا أو مع دول غربية، لا سيما خلال الشهور الأخيرة.

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