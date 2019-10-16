سوريا.. اشتباكات داخلية في "قسد" بدير الزور بسبب "نبع السلام"

دير الزور/إبراهيم خليل/ الخليج 365

اندلعت خلال اليومين الماضيين، اشتباكات داخلية في صفوف قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الخاضعة لهيمنة منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية، بمدينة دير الزور، بعدما رفض مقاتلون عرب بالمنظمة مواجهة عملية "نبع السلام" التركية.

وأفاد مراسل الخليج 365 نقلا عن مصادر محلية، الأربعاء، أن نحو ألف مقاتل من "قسد" في ريفي دير الزور الشمالي والشرقي، رفضوا التوجه إلى شمالي سوريا بعد تلقيهم تعليمات من المنظمة الإرهابية لمواجهة عملية "نبع السلام" التي أطلقها الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، الأسبوع الماضي.

وذكرت المصادر أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 10 عناصر، قبل أن تتوقف في ظل استمرار أجواء التوتر داخل صفوف المنظمة.

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ومنذ انطلاق عملية "نبع السلام"، انشق مئات المقاتلين العرب عن "قسد"، فيما قامت المنظمة برفع سن المطلوبين للتجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها من 39 إلى 44 عاما.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.