الثاني خلال أيام.. اندلاع حريق بكنيسة شمالي مصر

القاهرة / الخليج 365
أعلنت الكنسية الأرثوذكسية المصرية، الأربعاء، أنّ حريقا اندلاع بقاعة تابعة لكنيسة لمدنية المنصورة بدلتا النيل/ شمال.
ووفق بيان للمتحدث باسم الكنيسة بولس حليم، "شبّ حريق اليوم بقاعة المناسبات التابعة لكنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة المنصورة والكائنة بالدور الثاني بالكنيسة ذاتها".
وأضافت: "تمكنت قوات الدفاع المدني بمعاونة المتواجدين بالكنيسة من السيطرة على الحريق بشكل تام، ولم يصب أي شخص من جراء الحادث".
وهذا ثاني حريق يطول كنيسة بمصر خلال أيام، حيث تعرضت كنيسة الشهيد مارجرجس، في حلوان (جنوبي القاهرة) التي تعود لعام 1898م، لـ"حريق كبير (الأحد) أتى على مبنى الكنيسة بالكامل".
ووفق بيان المتحدث، الإثنين، فإن "الأجهزة المختصة تعمل حاليًا لمعرفة أسباب اندلاع الحريق".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية أو المتحدث الكنسي عن أسباب الحريقين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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