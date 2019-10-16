صالح: لن نقبل أن يكون العراق "مكبا" لما تبقى من داعش

العراق/ عامر الحساني/ الخليج 365

نفى الرئيس العراقي برهم صالح، موافقة بلاده على نقل عناصر تنظيم داعش المحتجزين في سوريا إلى العراق، مشددا على أنها لن تقبل أن تكون "مكبا" لما تبقى من التنظيم الإرهابي في سوريا.

وحسب ما صرح به مستشار رئيس الجمهورية شروان الوائلي، الأربعاء، "تلقي برهم اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، تناول خلاله قضايا تتعلق بالعلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، فضلا عن مختلف الأمور ذات الاهتمام المشترك".

ولفت إلى أن بومبيو لم يشر خلال المكالة إلى ما أثير من حديث عن نقل محتجزي "داعش" إلى العراق، إلا أن الرئيس صالح أكد أنه لن يقبل أن تكون أرض العراق "مكبا لحثالات ما تبقى من داعش تحت أي ذريعة".

وتناقش عدة دول أوروبية، منذ أشهر إمكان إنفاذ "آلية قضائية دولية" في العراق لمحاكمة المقاتلين الأجانب المحتجزين في سوريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.