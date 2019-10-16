المغرب.. 43.9 بالمئة من الأسر تعاني من تدهور مستوى المعيشة

الرباط/ خالد مجدوب / الخليج 365

كشف مسح أجرته المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، أن 43.9 بالمئة من الأسر تقول إنها تعاني من تدهور المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، فيما اعتبرت 32.5 بالمئة الوضع مستقرا، فيما تراه 23.6 بالمئة أنه "تحسن".

وقالت المندوبية (رسمية)، في بيان أصدرته الأربعاء، إن "ثلث الأسر بالمغرب تستدين من أجل الاستجابة للإنفاق خلال الربع الثالث 2019".

وأضاف البيان أن 61.5 بالمئة من الأسر تعتبر أن دخلها يغطي إنفاقها، و34 بالمئة تلجأ إلى الديون لتغطية الإنفاق، و4.5 بالمئة تمكنت من ادخار جزء من دخلها خلال الربع الثالث من 2019.

وتتوقع 79.9 بالمئة من الأسر المغربية، ارتفاع عدد العاطلين خلال الـ 12 شهرا المقبلة، مقابل 7.9 بالمئة تتوقع عكس ذلك، وفق المسح.

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وحسب المسح، تتوقع 83.4 بالمئة من الأسر استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المستقبل، مقابل 16.5 بالمئة تتوقع استقرار مستواها.

ويعتمد نمو الاقتصاد المحلي بشكل أساسي على القطاع الزراعي، الذي يتأثر سلبًا أو إيجابًا بموسم الأمطار، مع اعتماد غالبية الزراعة على نظام الري البعلي (مياه الأمطار).

وفي 3 يوليو/ تموز الماضي، توقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب تباطؤ نمو الاقتصاد المحلي خلال الربع الثالث 2019، إلى 2.4 بالمئة.

وكان الاقتصاد المغربي، قد حقق معدل نمو 3 بالمئة، خلال نفس الفترة من العام الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.