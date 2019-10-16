الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365
وصل وزير الداخلية القطري، الأربعاء، عبد الله بن ناصر بن خليفة، العاصمة العمانية مسقط، للمشاركة في اجتماع نظرائه بدول مجلس التعاون الخليجي.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، أن الاجتماع الـ 36 لوزراء داخلية دول الخليج، سيعقد في وقت لاحق الأربعاء، دون مزيد من التفاصيل.
وتأتي مشاركة قطر في الاجتماع الرفيع في ظل استمرار الأزمة الخليجية الذي اندلعت في يونيو/حزيران 2017.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، منتصف العام 2017، وفرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة مرارًا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر بمشاركة قطر.. اجتماع وزراء داخلية "التعاون الخليجي" في مسقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.