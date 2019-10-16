استشهاد 46 مقاتلا من "الوطني السوري" منذ انطلاق "نبع السلام"

أورفا / الخليج 365

استشهد 46 مقاتلا من الجيش الوطني السوري، وجرح 136 آخرون خلال الاشتباكات مع منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية، منذ انطلاق عملية "نبع السلام" الأربعاء الماضي.

وعلم مراسل الخليج 365 الأربعاء، من قادة الوحدات العسكرية بالجيش الوطني، أن 46 مقاتلا استشهدوا و136 أصيبوا منذ انطلاق العملية العسكرية، شرق نهر الفرات في الشمال السوري.

وأفادت المصادر ذاتها، أن حصيلة الضحايا وقعت خلال اشتباكات عنيفة اندلعت مع "ي ب ك" في مدينتي تل أبيض ورأس العين وريفهما، شمالي سوريا.

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وتمكن الجيشان التركي والوطني السوري، من تحرير مدينين وبلدة، وعشرات القرى ضمن العملية الرامية إلى دحر المنظمة الإرهابية من المنطقة.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

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