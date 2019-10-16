صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات (رجال) على رتبة (جندي ) للتعيين عليها في مناطق المملكة.

وأوضحت أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر -التوظيف) خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحا الموافق 21 / 2 / 1441هـ وحتى الساعة العاشرة صباحا من يوم الخميس الموافق 25 / 2 / 1441هـ ، وذلك على الرابط التالي هنا.