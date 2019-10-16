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© AP Photo / Richard Drew
كما أضاف بيدرسون بهذه المناسبة:
نحن قلقون جدا حيال التطورات في الشمال وبالطبع لا بد أن نتأكد أن ما يحدث (هناك) لا يهدد سيادة واستقلالية ووحدة الأراضي السورية. لقد توصلنا، كلنا هنا في دمشق، إلى أنه لا بد أن نمضي قدما إلى الأمام وأنه سيكون لدينا أول اجتماع للجنة الدستورية بحلول هذا الشهر.
هذا وأجرى بيدرسون قبل توجهه إلى دمشق لقاء مع هيئة التفاوض السورية في الرياض.
كما لفت إلى أنه يوجد هناك "حل سياسي فقط للأزمة في الشمال أيضا، ونحن ندعو كافة الأطراف للمشاركة في ذلك".
والجدير بالذكر أن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كان قد أعلن 23 سبتمبر / أيلول الماضي، عن إكمال تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا ضمن الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2011.
وأفاد غوتيريش آنذاك، بموافقة حكومة بشار الأسد وهيئة التفاوض السورية على "إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة بإشراف أممي".
كانت هذه تفاصيل خبر بيدرسون بعد لقاء المعلم: إطلاق عمل اللجنة الدستورية في نهاية أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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