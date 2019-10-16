الصحة المصرية: فحص أكثر من مليوني امرأة في مبادرة السيسي لدعم المرأة

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وقالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، إن المبادرة تستهدف ٢٨ مليون امرأة من سن ١٨ سنة فأكثر، مشيرة إلى أن ذلك سيكون له أثر إيجابي على الأجيال المقبلة، بحسب ما ذكرته صحيفة "المصري اليوم".
© AP Photo / Andrew Harnik
ويعقد المؤتمر، تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عاما على المؤتمر الدولي للسكان، الذي استضافته مصر عام 1994 بالقاهرة.
وقالت الوزيرة المصرية، إن مصر تتميز بامتلاك قاعدة سكانية عريضة من الشباب في الفئة العمرية ما بين 18- 29 تمثل نسبة 21 % من السكان، نحو عشرين مليون نسمة، كما تمثل نسبة السكان الأقل من 30 سنة نحو 61 % من السكان.
وتابعت: "لذلك اهتمت الحكومات المتتالية بقضيتيّ حقوق الشباب والمرأة وتمكينهم بالنظر إلى دورهم المحوري لتحقيق ما يتطلع إليه الوطن من الازدهار".
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